Забастовка сотрудников The New York Times не помешала им создать эти игры

На данный момент на странице доступно пять игр, включая аналог Wordle под названием Strikle, Connections: Strike Edition, кроссворд, игру на память Match Strike и Frogger 8th Avenue. Эти простые игры предоставляют пользователям возможность поддержать рабочих, разгадывая головоломки. Игры будут обновляться время от времени, причем все, кроме Strikle, были созданы самими бастующими.

Кроме того, на странице Guild Builds представлены рецепты на тему забастовки, такие как «Фаршированные грибы ‘У нас есть претензии к руководству'» и «Суп Солидарности».