Забастовка сотрудников The New York Times не помешала им создать эти игры

Опубликовано 08 ноября 2024, 09:001 мин.
Забастовка сотрудников The New York Times не помешала им создать эти игрыВ поддержку
В рамках своей продолжающейся забастовки, сотрудники технологического отдела The New York Times создали коллекцию игр на тему забастовки, чтобы «привлечь сторонников и поднять моральный дух». Страница «Guild Builds», запущенная в рамках объявления о забастовке, предлагает альтернативу ежедневным головоломкам NYT.
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На данный момент на странице доступно пять игр, включая аналог Wordle под названием Strikle, Connections: Strike Edition, кроссворд, игру на память Match Strike и Frogger 8th Avenue. Эти простые игры предоставляют пользователям возможность поддержать рабочих, разгадывая головоломки. Игры будут обновляться время от времени, причем все, кроме Strikle, были созданы самими бастующими.
Кроме того, на странице Guild Builds представлены рецепты на тему забастовки, такие как «Фаршированные грибы ‘У нас есть претензии к руководству'» и «Суп Солидарности».