Забастовки в Голливуде могут «перекинуться» на разработчиков игр

Голосование продлится с 5 по 25 сентября, а в переговорах примут участие такие компании, как Activision, EA, Insomniac Games и WB Games. SAG-AFTRA добивается защиты от искусственного интеллекта (ИИ) и ретроактивного повышения зарплаты на 11% (с повышением на 4% в последующие два года) по аналогии с контрактами в кино и на телевидении.

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер подчеркнула влияние ИИ на членов организации, заявив, что это ставит под угрозу их рабочие возможности.

Последний спор между SAG-AFTRA и игровой индустрией в 2016 году длился 183 дня. В настоящее время ведутся переговоры, и представитель производителей видеоигр выразил надежду на достижение взаимовыгодного соглашения.