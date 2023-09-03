Игры
19:20, 03 сентября 2023
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Забастовки в Голливуде могут «перекинуться» на разработчиков игр

Если не удастся договориться

Правление Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) единогласно проголосовало за проведение забастовки, если предстоящие переговоры с представителями индустрии видеоигр не принесут положительных результатов.

Забастовки в Голливуде могут «перекинуться» на разработчиков игр

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Голосование продлится с 5 по 25 сентября, а в переговорах примут участие такие компании, как Activision, EA, Insomniac Games и WB Games. SAG-AFTRA добивается защиты от искусственного интеллекта (ИИ) и ретроактивного повышения зарплаты на 11% (с повышением на 4% в последующие два года) по аналогии с контрактами в кино и на телевидении.

Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер подчеркнула влияние ИИ на членов организации, заявив, что это ставит под угрозу их рабочие возможности.

Последний спор между SAG-AFTRA и игровой индустрией в 2016 году длился 183 дня. В настоящее время ведутся переговоры, и представитель производителей видеоигр выразил надежду на достижение взаимовыгодного соглашения.

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