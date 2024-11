Западные СМИ не оценили последнюю рекламную кампанию Xbox

Сам рекламный ролик усиливает недоразумение, переключаясь между такими предметами, как телевизор с плоским экраном, ROG Ally и ноутбук, а в фоне звучит песня «The Choice is Yours» группы Black Sheep. На экране появляется фраза «This is an Xbox».

Концепция кампании размывает границы между тем, что является Xbox, а что нет, что может привести к «недоразумениям», отмечает автор статьи. Несмотря на цель Microsoft продвигать облачные игры, эта рекламная кампания вызвала больше путаницы, чем восторга.