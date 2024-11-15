Западные СМИ не оценили последнюю рекламную кампанию Xbox

Опубликовано 15 ноября 2024, 14:221 мин.
Западные СМИ не оценили последнюю рекламную кампанию XboxЧто такое Xbox
Новая рекламная кампания Xbox вызвала вопросы у редактора Engadget, оставляя его (и не только) в недоумении, что именно представляет собой Xbox. Кампания под названием «This is an Xbox» показывает различные объекты, такие как ноутбук, смартфон и даже VR-шлемы, которые все называются «Xbox». Целью является попытка продемонстрировать облачный игровой сервис Xbox, доступный на разных устройствах, но это привело к путанице у зрителей.
© Microsoft
Сам рекламный ролик усиливает недоразумение, переключаясь между такими предметами, как телевизор с плоским экраном, ROG Ally и ноутбук, а в фоне звучит песня «The Choice is Yours» группы Black Sheep. На экране появляется фраза «This is an Xbox».
Концепция кампании размывает границы между тем, что является Xbox, а что нет, что может привести к «недоразумениям», отмечает автор статьи. Несмотря на цель Microsoft продвигать облачные игры, эта рекламная кампания вызвала больше путаницы, чем восторга.