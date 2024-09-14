Западные СМИ встали на защиту свежей PS5 Pro: геймеры разницу пока не видят

Опубликовано 14 сентября 2024, 09:451 мин.
Западные СМИ встали на защиту свежей PS5 Pro: геймеры разницу пока не видятАнализ с помощью скриншотов без потерь
Недавняя презентация PS5 Pro вызвала споры о ее улучшениях. Так, некоторые СМИ отметили, что ролики были показаны в «сжатом видеоролике на YouTube», что, «возможно, скрыло истинный масштаб ее достижений».
Шон Холлистер, старший редактор The Verge, «присмотрелся повнимательнее» и предоставил несжатые скриншоты, которые, по его мнению, позволяют «более четко» сравнить PS5 Pro с оригинальной PS5. По словам Холлистера, просмотр этих изображений на OLED-экране с 4K позволяет «выявить заметные различия в графической достоверности», которые «не были видны в сжатом видео на YouTube».
Вот только встает вопрос: а стоит ли тогда платить за консоль 700 долларов, чтобы разницу между консолью за 400 долларов было видно лишь в телевизор/монитор премиум-качества? Каждый должен ответить сам.