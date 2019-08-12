Запущен обратный отсчёт до новой Need for Speed

Компания Electronic Arts запустила на своём сайте обратный отсчёт до анонса следующей части гоночной игры Need For Speed.
Ранее Electronic Arts подтвердила, что нас ждёт релиз новой игры Need For Speed Heat ближайшей осенью. Судя по всему, анонс состоится намного раньше релиза — уже 14 августа в 17:00 по московскому времени.
Согласно более ранним утечкам, игра получила название Need For Speed Heat (Need For Speed «Жара»). Коробки выполнены в стиле Need for Speed No Limits.
Как сообщали разработчики в июне, игра выйдет в честь 25-летнего юбилея Need For Speed и воплотит в себе всё лучшее из прошлого, предлагая также новые современные возможности.