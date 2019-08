Запущен обратный отсчёт до новой Need for Speed

Согласно более ранним утечкам, игра получила название Need For Speed Heat (Need For Speed «Жара»). Коробки выполнены в стиле Need for Speed No Limits.

Как сообщали разработчики в июне, игра выйдет в честь 25-летнего юбилея Need For Speed и воплотит в себе всё лучшее из прошлого, предлагая также новые современные возможности.