Запущен обратный отсчёт до новой Need for Speed

Компания Electronic Arts запустила на своём сайте обратный отсчёт до анонса следующей части гоночной игры Need For Speed.

Ранее Electronic Arts подтвердила, что нас ждёт релиз новой игры Need For Speed Heat ближайшей осенью. Судя по всему, анонс состоится намного раньше релиза — уже 14 августа в 17:00 по московскому времени.