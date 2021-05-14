Запущена бесплатная раздача приключенческой игры о деятелях искусства и ученых

The Lion's Song представляет из себя повествовательную игру, действия в которой разворачиваются в начале ХХ века. Тайтл поделен на эпизоды, каждый из которых рассказывает об австрийских деятелях искусства и учёных, знакомя игроков с их переживаниями и способами найти вдохновение.

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