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Запущена бесплатная раздача приключенческой игры о деятелях искусства и ученых
The Lion's Song
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games запустил очередную бесплатную раздачу игры. На этот раз со 100% скидкой пользователям предлагается установить приключенческую игру о деятелях искусства и ученых — The Lion's Song.
The Lion's Song представляет из себя повествовательную игру, действия в которой разворачиваются в начале ХХ века. Тайтл поделен на эпизоды, каждый из которых рассказывает об австрийских деятелях искусства и учёных, знакомя игроков с их переживаниями и способами найти вдохновение.
Скачать The Lion's Song со 100% скидкой можно вплоть до 20 мая 18:00 по московскому времени. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. На данный момент неизвестно, какая игра станет следующей в рамках акции с бесплатной раздачей.
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