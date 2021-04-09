Запущена раздача игры-квеста о создателях игр

В игре рассказывается история студии Shovelworks Studios, сотрудники которой занимаются созданием игр. Разработчики хотят создать игру с оценкой выше, чем 3 из 10, однако на пути к этой цели у них много трудностей, например разумные ИИ, конкурирующие игровые студии и прочие. Забрать бесплатную копию игры можно вплоть до 15 апреля. Для этого необходимо перейти по этой ссылке.

Напомним, что прямо сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа игры серии Dark Souls. Ознакомиться со всеми играми и дополнительным контентом к тайтлам можно по этой ссылке.