Запустил на консоли, продолжил на ПК, доиграл на смартфоне: создан сервис для «переброски» игр между разными устройствами

Представьте, что вы играете в Cyberpunk 2077 на экране компьютера, но хотите переместиться на диван в гостиной и поиграть на большом телевизоре. Идея состоит в том, что вы можете нажать кнопку в приложении, и игра будет перемещаться по дисплеям по беспроводной сети. Можно будет спокойно продолжить игру на телевизоре.

Alienware работает над тем, чтобы можно было транслировать до четырёх игр одновременно. Сейчас Nyx находится на стадии концепции, поэтому для его работы требуется достаточно мощная машина.

Пока неясно, будет ли Alienware выпускать собственное оборудование под ПО и каких денег будет стоить сервис.

По сравнению с подобными сервисами типа Google Stadia новый Nyx может быть ещё проще для пользователя и иметь высокий уровень совместимости устройств.