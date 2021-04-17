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Завышенные цены на симулятор F1 2021 возмутили игроков
В России — почти втрое дороже
Недавно Codemasters сделала анонс симулятора Формулы-1 F1 2021. Игру создавали совместно с Electronic Arts, вероятно, поэтому она вышла недешёвой. В России за F1 2021 просят 2999 рублей, что почти втрое дороже, чем стоит предыдущая часть. В других странах разница вышла и того больше, что возмутило игроков.
В Аргентине, например, F1 2021 стоит 3599 аргентинских песо вместо 649 за F1 2020. И это без учёта налога в 64%.
Более чем в 4,5 раза выросла стоимость игры в Турции. Странам Евросоюза повезло больше. F1 2021 подорожает там на 5 евро.
Как отмечает издание Overclockers, возмущённые игроки пишут Codemasters и EA, что не во всех странах американские уровни зарплат. Некоторые даже сравнивают цены на игру с минимальным размером оплаты труд.