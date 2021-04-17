Завышенные цены на симулятор F1 2021 возмутили игроков

В Аргентине, например, F1 2021 стоит 3599 аргентинских песо вместо 649 за F1 2020. И это без учёта налога в 64%.

Более чем в 4,5 раза выросла стоимость игры в Турции. Странам Евросоюза повезло больше. F1 2021 подорожает там на 5 евро.

Как отмечает издание Overclockers, возмущённые игроки пишут Codemasters и EA, что не во всех странах американские уровни зарплат. Некоторые даже сравнивают цены на игру с минимальным размером оплаты труд.