Женщина пыталась незаконно провезти в лифчике 350 игр для Nintendo Switch

Опубликовано 16 июня 2024, 21:39
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Женщина пыталась незаконно провезти в лифчике 350 игр для Nintendo SwitchЗадержана таможней
Женщина, пытавшаяся переправиться из Гонконга в Китай, была поймана при попытке провезти 350 игровых картриджей для Nintendo Switch, спрятав их в.... бюстгальтер. У таможенников возникли подозрения из-за ее нервного поведения и необычной формы бюста, что привело к частному досмотру, в ходе которого и были обнаружены спрятанные игры.
По сообщениям СМИ, общая стоимость конфискованных игр оценивается примерно в 70 000 юаней (9 660 долларов). Согласно строгим таможенным законам Китая, уклонение от уплаты пошлин и попытка транспортировки запрещенных товаров могут привести к серьезным наказаниям. Однако если игры для Switch не относятся к категории запрещенных, женщине грозит не тюремное заключение, а крупный штраф.
Эта необычная попытка контрабанды заставляет задуматься о практичности и сложности такого метода. Для тех, кому интересно, вместить 350 игровых картриджей в бюстгальтер - это не только логистическая проблема, но и задача, которую практически невозможно решить незаметно.