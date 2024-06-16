Женщина пыталась незаконно провезти в лифчике 350 игр для Nintendo Switch

По сообщениям СМИ, общая стоимость конфискованных игр оценивается примерно в 70 000 юаней (9 660 долларов). Согласно строгим таможенным законам Китая, уклонение от уплаты пошлин и попытка транспортировки запрещенных товаров могут привести к серьезным наказаниям. Однако если игры для Switch не относятся к категории запрещенных, женщине грозит не тюремное заключение, а крупный штраф.

Эта необычная попытка контрабанды заставляет задуматься о практичности и сложности такого метода. Для тех, кому интересно, вместить 350 игровых картриджей в бюстгальтер - это не только логистическая проблема, но и задача, которую практически невозможно решить незаметно.