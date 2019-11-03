Женщина впервые победила на чемпионате по компьютерной игре Hearthstone

Hearthstone — это карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Warcraft от компании Blizzard. Девушка обыграла главного соперника в гранд-финале Blizzcon 2019 со счётом 3:0. Это был крупнейший турнир года.

Комментируя свою победу, киберспортсменка не смогла сдержать слёз. Он обратилась ко всем девушкам, которые мечтают о славе в киберспорте.

«Если вы верите в себя, то должны забыть про свой пол и сделать это, — заявила победительница. — Это лучший способ нанести ответный удар людям, которые сомневались во мне, потому что я девушка».

Журналисты отмечают, что за два года до победы китаянки, ей сказали, что крупнейший чемпионат по Hearthstone — не для неё, потому что она женщина.