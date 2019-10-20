Женская команда с треском провалила турнир по CS:GO

Турнир DreamHack Rotterdam 2019 проходит с 18 по 20 октября в Роттердаме. Сообщается, что женская команда покинула игру достаточно быстро. Всего девушки взяли лишь десять раундов за три карты.

Известно также, что среди восьми участников чемпионата одна команда входит в топ-10 сильнейших в мире. Это AVANGAR. Именно им ранее в стартовом матче уступила «Бешикташ» со счётом 16:2. Вторая встреча девушек уже с другими командами завершилась неудачно.

Стоит отметить, что участники турнира DreamHack Rotterdam 2019 разыгрывают $100 тысяч. Половина из них достанется команде-победителю.