Жесточайше: сколько теперь стоят игры для PS5 и Xbox в российских сетевых магазинах

В сообществе назвали стоимость на новинки:

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin от 6199 рублей;

Ghostwire: Tokyo от 7499 рублей;

LEGO Звездные Войны: Скайуокер. Сага от 5199 рублей;

Forspoken от 7499 рублей.

Также представители магазина уточнили, что ожидают игру Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin в срок, остальные игры пока под вопросом.

Ранее различные издатели игр и разработчики заявили о приостановке продаж в России. Среди них EA, Rockstar, CD Projekt и Microsoft. Помимо этого, во многих сервисах в стране, например Steam и PlayStation Store, осложняется процесс оплаты.