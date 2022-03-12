Жесточайше: сколько теперь стоят игры для PS5 и Xbox в российских сетевых магазинах

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Жесточайше: сколько теперь стоят игры для PS5 и Xbox в российских сетевых магазинахВсё из-за курса валют
В сообществе магазина М.Видео сообщили новые цены на игры для консолей. Причина повышения стоимости — курс валют.
В сообществе назвали стоимость на новинки:
- Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin от 6199 рублей;
- Ghostwire: Tokyo от 7499 рублей;
- LEGO Звездные Войны: Скайуокер. Сага от 5199 рублей;
- Forspoken от 7499 рублей.
Также представители магазина уточнили, что ожидают игру Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin в срок, остальные игры пока под вопросом.
Ранее различные издатели игр и разработчики заявили о приостановке продаж в России. Среди них EA, Rockstar, CD Projekt и Microsoft. Помимо этого, во многих сервисах в стране, например Steam и PlayStation Store, осложняется процесс оплаты.
Источник: М.Видео