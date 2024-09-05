Игры
Опубликовано 05 сентября 2024, 15:37
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Животных из фильма Minecraft в Сети назвали кошмаром

Оказались кошмарными для части людей
Вышел первый трейлер фильма о Minecraft с живыми актерами, и хотя фанаты с нетерпением ждали, когда же они увидят, как оживает культовый состоящий из блоков мир, их встретило нечто тревожное: животные. То, что должно было стать умилительным кивком в сторону любимой фауны игры, превратилось в кошмарное зрелище, пишет GamesRadar.
Животных из фильма Minecraft в Сети назвали кошмаром
© Ferra

Интернет быстро взорвался мемами и шутками, критикуя странное решение придать этим блочным животным реалистичный мех и, что еще более тревожно, человеческие зубы. В результате получился «сюрреалистический сплав» между стилем Minecraft и чем-то реалистичным, что скорее ужаснуло, чем очаровало зрителей.

Животных из фильма Minecraft в Сети назвали кошмаром

© Warner Bros. Pictures

Один из главных претендентов на звание самого страшного — розовая овечка, показанная в трейлере, которую уже сравнивают с печально известной первой версией ёжика Соника из фильма про него до его редизайна.

Фильм выходит на экраны 4 апреля 2025 года.

Источник:GamesRadar
Автор:Максим Многословный
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#животные
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#Minecraft