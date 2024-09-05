Животных из фильма Minecraft в Сети назвали кошмаром

Оказались кошмарными для части людей

Вышел первый трейлер фильма о Minecraft с живыми актерами, и хотя фанаты с нетерпением ждали, когда же они увидят, как оживает культовый состоящий из блоков мир, их встретило нечто тревожное: животные. То, что должно было стать умилительным кивком в сторону любимой фауны игры, превратилось в кошмарное зрелище, пишет GamesRadar.