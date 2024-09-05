Животных из фильма Minecraft в Сети назвали кошмаром

Опубликовано 05 сентября 2024, 15:371 мин.
Животных из фильма Minecraft в Сети назвали кошмаромОказались кошмарными для части людей
Вышел первый трейлер фильма о Minecraft с живыми актерами, и хотя фанаты с нетерпением ждали, когда же они увидят, как оживает культовый состоящий из блоков мир, их встретило нечто тревожное: животные. То, что должно было стать умилительным кивком в сторону любимой фауны игры, превратилось в кошмарное зрелище, пишет GamesRadar.
Интернет быстро взорвался мемами и шутками, критикуя странное решение придать этим блочным животным реалистичный мех и, что еще более тревожно, человеческие зубы. В результате получился «сюрреалистический сплав» между стилем Minecraft и чем-то реалистичным, что скорее ужаснуло, чем очаровало зрителей.
Один из главных претендентов на звание самого страшного — розовая овечка, показанная в трейлере, которую уже сравнивают с печально известной первой версией ёжика Соника из фильма про него до его редизайна.
Фильм выходит на экраны 4 апреля 2025 года.