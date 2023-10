Журнал Edge назвал 100 величайших видеоигр в истории

В составлении списка приняли участие около 100 представителей игровой индустрии. Первые три места в списке заняли «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», «Dark Souls» и «Super Mario 64» соответственно. Эти игры не толкьо оказали огромное влияние на отрасль, но и продолжают пользоваться признанием как игроков, так и критиков.

Список охватывает широкий спектр жанров и эпох, где соседствуют такие непохожие друг на друга игры, как The Last of Us, Minecraft, Doom и The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

С полным списком вы можете ознакомиться в источнике.