Журнал Edge назвал 100 величайших видеоигр в истории

12:15, 06 октября 2023
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Журнал Edge назвал 100 величайших видеоигр в историиВ честь своего юбилея
В честь своего 30-летия журнал Edge составил список 100 «величайших игр за всю историю существования Edge», в составлении которого приняли участие представители отрасли и редакция журнала.
В составлении списка приняли участие около 100 представителей игровой индустрии. Первые три места в списке заняли «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», «Dark Souls» и «Super Mario 64» соответственно. Эти игры не толкьо оказали огромное влияние на отрасль, но и продолжают пользоваться признанием как игроков, так и критиков.
Список охватывает широкий спектр жанров и эпох, где соседствуют такие непохожие друг на друга игры, как The Last of Us, Minecraft, Doom и The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
С полным списком вы можете ознакомиться в источнике.
Источник:ResetEra
Автор:Максим МногословныйТеги:
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