Жутко реалистично: ж/д станцию воссоздали на графическом движке Unreal Engine 5

Ролик сделал художник Лоренцо Драго. Он рассказал, что вдохновлялся железнодорожной станцией Etchū-Daimon в японском городе Тояма. Для проекта мастер использовал новейший графический движок Unreal Engine 5. По словам художника, он сам работал над моделями, текстурами и освещением при помощи модели освещения Lumen.

Станция выглядит невероятно реалистично. Однако мысль о том, что что-то здесь не то, закрадывается, как только в ролике начинают показывать тёмное время суток. Тогда станция приобретает слишком зловещий вид, и всё становится похоже на сцену из хоррор-игры.