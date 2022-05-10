Жутко реалистично: ж/д станцию воссоздали на графическом движке Unreal Engine 5

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Жутко реалистично: ж/д станцию воссоздали на графическом движке Unreal Engine 5Просто посмотрите на это
В сети появилось видео с ж/д станцией в Японии. Казалось бы, ничего интересного. До тех пор, пока вы не узнаете, что это на самом деле компьютерная графика, а не реальные съёмки.
Ролик сделал художник Лоренцо Драго. Он рассказал, что вдохновлялся железнодорожной станцией Etchū-Daimon в японском городе Тояма. Для проекта мастер использовал новейший графический движок Unreal Engine 5. По словам художника, он сам работал над моделями, текстурами и освещением при помощи модели освещения Lumen.
Станция выглядит невероятно реалистично. Однако мысль о том, что что-то здесь не то, закрадывается, как только в ролике начинают показывать тёмное время суток. Тогда станция приобретает слишком зловещий вид, и всё становится похоже на сцену из хоррор-игры.