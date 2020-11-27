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Знаменитую стратегию Civilization 6 для Android отдают с 50-процентной скидкой
За 899 рублей вместо 1800
Летом знаменитая стратегия Civilization 6 вышла на Android. Скачать в Play Store её можно бесплатно, но это пробная версия игры. После 60 первых ходов её нужно оплатить. Сейчас стоимость игры снизилась на 50%.
Цена полной версии в обычное время составляет 1800 рублей. Теперь разработчики предлагают приобрести игру за 899 рублей. Неясно, сколько времени продлится эта акция. Возможно, она приурочена к «Чёрной пятнице».
Высокая стоимость игры — то, что не понравилось многим в Civilization 6 на Android. Кроме того, некоторые игроки жалуются на баги: у кого-то, например, не отображается карта. К счастью, игру можно сначала попробовать бесплатно.
Напомним, Civilization 6 вышла в магазине приложений Apple ещё в 2018 году.