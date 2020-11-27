Знаменитую стратегию Civilization 6 для Android отдают с 50-процентной скидкой

Высокая стоимость игры — то, что не понравилось многим в Civilization 6 на Android. Кроме того, некоторые игроки жалуются на баги: у кого-то, например, не отображается карта. К счастью, игру можно сначала попробовать бесплатно.

Напомним, Civilization 6 вышла в магазине приложений Apple ещё в 2018 году.