Знаменитый разработчик игр Кодзима создаст игру-«ужастик» в сериальном формате

Как сообщают СМИ, Кодзима подписал «письмо о намерениях». Разработчик проработает с компанией детали соглашения об издательстве. Новая игра выйдет для консоли Xbox. Отмечается, что Microsoft уже начала подготовку созданию новой игры.

Эпизодической моделью называют схему проведения игры, вдохновлённую телесериалами. Как и в экранных фильмах, в таких играх сюжет делится на короткие части. Контент для игры выходит со определёнными промежутками длительное время. Как говорят инсайдеры, Кодзима вёл переговоры и с Sony, но компанию не устроил формат эпизодической игры.