Зумеров больше интересует внешний вид аватаров в играх, чем собственный

Пользователи поколения Z проявляют склонность к узнаваемым брендам: 52% из них готовы тратить на цифровую моду не менее 10 долларов в месяц. Мануэль Бронштейн (Manuel Bronstein), директор по продуктам Roblox, подчеркивает стремление платформы предоставлять разнообразные возможности для аутентичного самовыражения с помощью цифровой идентичности.

Еще более интригующим является тот факт, что пользователи позволяют своим цифровым стилям влиять на выбор моды в реальном мире. Сорок два процента респондентов расширили свой физический гардероб, чтобы он соответствовал их цифровым аватарам.