1-минутное сидение «на кортах» улучшило работу мозга

1-минутное сидение «на кортах» улучшило работу мозгаПопрощайтесь с «умственным туманом»
Освободитесь от последствий длительного сидячего образа жизни - повысьте концентрацию и когнитивные функции. Новое исследование советует: прерывайте свое рабочее время простыми полуприседаниями, то есть сидение на корточках, в течение 1 минуты каждые 20 минут, чтобы улучшить работу мозга.
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Нет необходимости в интенсивных тренировках: это быстрое упражнение улучшает приток крови к мозгу, повышая концентрацию и когнитивные способности.
Сидячий образ жизни, который часто связывают с умственной усталостью и снижением исполнительной функции, перестанет быть помехой. Участники исследования, разделенные на контрольную и основную группу, включающую полуприседания, показали замечательные результаты. Те, кто выполнял 1-минутные упражнения, быстрее отвечали на когнитивные тесты и меньше уставали по сравнению со своими сверстниками, ведущими сидячий образ жизни.
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