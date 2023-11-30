1-минутное сидение «на кортах» улучшило работу мозга

Нет необходимости в интенсивных тренировках: это быстрое упражнение улучшает приток крови к мозгу, повышая концентрацию и когнитивные способности.

Сидячий образ жизни, который часто связывают с умственной усталостью и снижением исполнительной функции, перестанет быть помехой. Участники исследования, разделенные на контрольную и основную группу, включающую полуприседания, показали замечательные результаты. Те, кто выполнял 1-минутные упражнения, быстрее отвечали на когнитивные тесты и меньше уставали по сравнению со своими сверстниками, ведущими сидячий образ жизни.

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