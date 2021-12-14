10 дней работы и большой экран: в России начались продажи бюджетных часов Xiaomi

Они получили большой 1,55-дюймовый экран. Часы могут отслеживать бег и ходьбу, мониторить уровень насыщения крови кислородом, дыхательные упражнения и менструальный цикл.

Xiaomi утверждает, что Redmi Watch 2 Lite могут проработать до 10 дней на одном заряде. В часах можно плавать и менять им ремешки — есть шесть цветов на выбор.