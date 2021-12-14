10 дней работы и большой экран: в России начались продажи бюджетных часов Xiaomi

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10 дней работы и большой экран: в России начались продажи бюджетных часов XiaomiВстречайте Redmi Watch 2 Lite
Помимо телевизора, Xiaomi сегодня представила в России и новые умные часы. Это недорогие Redmi Watch 2 Lite.
Они получили большой 1,55-дюймовый экран. Часы могут отслеживать бег и ходьбу, мониторить уровень насыщения крови кислородом, дыхательные упражнения и менструальный цикл.
Xiaomi утверждает, что Redmi Watch 2 Lite могут проработать до 10 дней на одном заряде. В часах можно плавать и менять им ремешки — есть шесть цветов на выбор.
Часы поступят в продажу завтра, 15 декабря, в официальном онлайн-магазине Mi.com и 16 декабря в официальных магазинах Xiaomi Store, DNS, М.Видео, Эльдорадо, МТС, Связной, Билайн, Мегафон, Технопарк, Ноу-Хау, Ситилинк, OZON, Wildberries и Онлайнтрейд. Redmi Watch 2 Lite стоят 4990 рублей. При покупке телевизора Xiaomi TV Q1E 55” достанутся в подарок.
Источник: Пресс-служба Xiaomi