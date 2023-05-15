10 фруктов, которые нужно есть каждый день

10 фруктов, которые нужно есть каждый деньОни укрепят ваше здоровье
Люди, которые едят больше фруктов, имеют меньше шансов столкнуться с раком, инсультом, сердечным приступом. Также в исследовании 2021 года говорится, что те, кто ел не менее двух порций фруктов в день, имели на 36% ниже вероятность развития диабете 2 типа.
Некоторые фрукты считаются для здоровья полезнее остальных. И вот что вам нужно есть, если хотите получить максимум витаминов.
Яблоки. Они отличаются тем, что в них много клетчатки. Особенно полезна она для сердца и кишечника. Также клетчатка, как известно, снижает уровень холестерина.
Манго. В одной чашке манго - 2,6 г клетчатки, 67% дневной нормы витамина С, а также 60% дневной нормы витамина А. В этом фрукте есть и каротиноиды, отличающиеся противовоспалительным эффектом.
Вишня. В её составе - антиоксиданты, различные противовоспалительные соединения. Все эти вещества способны уменьшить окислительный стресс и уровень воспаления.
Клубника. В одной порции клубники (одна с четвертью чашка) - 15 г углеводов, 3 г клетчатки. Это значит, что данный продукт - отличный выбор для людей с диабетом. Также известно, что благодаря одному антиоксиданту клубника уменьшает воспаление, окислительный стресс, резистентность к инсулину, то есть снижает риск развития диабета 2 типа.
Черника. В ней много антиоксидантов, а ещё она обладает противовоспалительными свойствами. Доказано, что при регулярном употреблении дикой черники улучшается память и замедляется старение мозга.
Чернослив. Всего пять-шесть штук чернослива содержат 3 г клетчатки и значительно укрепляют кости. В ходе одного небольшого исследования также выяснилось, что пять черносливов в день снижают общую плотность костной ткани в группе пожилых женщин с остеопорозом.
Бананы. Они легко усваиваются. Кроме того, в одном среднем банане - 27 г углеводов. Их полезно есть перед тренировкой.
Авокадо. В 1/3 авокадо содержится 100 ккал, 9 г полезного жира, 4 г клетчатки. Также этот фрукт считается полезным для здоровья кишечника и для здоровья сердца.
Малина. Одна чашка малины - это 8 г клетчатки и 64 ккал. В ней также много антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями и способствуют здоровому старению.
Арбуз. В нём много ликопина. Это антиоксидант помогает снизить риск развития некоторых видов рака и улучшить здоровье сердца.
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