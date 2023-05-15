10 фруктов, которые нужно есть каждый день

Некоторые фрукты считаются для здоровья полезнее остальных. И вот что вам нужно есть, если хотите получить максимум витаминов.

Яблоки. Они отличаются тем, что в них много клетчатки. Особенно полезна она для сердца и кишечника. Также клетчатка, как известно, снижает уровень холестерина.

Манго. В одной чашке манго - 2,6 г клетчатки, 67% дневной нормы витамина С, а также 60% дневной нормы витамина А. В этом фрукте есть и каротиноиды, отличающиеся противовоспалительным эффектом.

Вишня. В её составе - антиоксиданты, различные противовоспалительные соединения. Все эти вещества способны уменьшить окислительный стресс и уровень воспаления.

Клубника. В одной порции клубники (одна с четвертью чашка) - 15 г углеводов, 3 г клетчатки. Это значит, что данный продукт - отличный выбор для людей с диабетом. Также известно, что благодаря одному антиоксиданту клубника уменьшает воспаление, окислительный стресс, резистентность к инсулину, то есть снижает риск развития диабета 2 типа.

Черника. В ней много антиоксидантов, а ещё она обладает противовоспалительными свойствами. Доказано, что при регулярном употреблении дикой черники улучшается память и замедляется старение мозга.