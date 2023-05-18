10 худших белковых продуктов для похудения

В продуктах, содержащих много белка, часто присутствует также натрий, жир и добавленный сахар. Из-за них у вас может замедлиться снижение веса.

Вот 10 худших белковых продуктов для тех, кто хочет похудеть.

Жареный цыплёнок. В его состав входит много жира и натрия. В жареной грудке с кожей может быть более 20 г жира. Вместо цыплёнка выбирайте белое мясо или мясо, приготовленное на гриле, запечённое или обжаренное на открытом воздухе.

Колбаса. В колбасе из свинины на самом деле жира больше, чем белка, а в некоторых сортах ещё и много натрия. Попробуйте лучше колбасу из куриного мяса или из мяса индейки.

Салями. В такой колбасе содержится большое количество жира, поэтому она высококалорийна. Если вы пытаетесь похудеть, замените её индейкой, курицей, ветчиной или ростбифом.

Бекон. Это ещё один вариант мяса, содержащий много жира. Причём в одной порции бекона примерно одинаковое количество белка и жира. Жирнее всего - свиной бекон. Попробуйте вместо него бекон из индейки.

Хот-доги. Если они сделаны с использованием говядины или свинины, то в них, скорее всего, жира больше, чем белка. Также они являются высококалорийными продуктами. Вместо хот-дога съешьте на барбекю гамбургер или же уберите булочку и съешьте одну сосиску.