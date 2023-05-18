10 худших белковых продуктов для похудения

10 худших белковых продуктов для похуденияНе все белковые продукты подходят для снижения веса
Вообще белок считается одним из самых полезных элементов для похудения. Но не вся пища, содержащая белок, будет полезна, если вы придерживаетесь диеты.
В продуктах, содержащих много белка, часто присутствует также натрий, жир и добавленный сахар. Из-за них у вас может замедлиться снижение веса.
Вот 10 худших белковых продуктов для тех, кто хочет похудеть.
Жареный цыплёнок. В его состав входит много жира и натрия. В жареной грудке с кожей может быть более 20 г жира. Вместо цыплёнка выбирайте белое мясо или мясо, приготовленное на гриле, запечённое или обжаренное на открытом воздухе.
Колбаса. В колбасе из свинины на самом деле жира больше, чем белка, а в некоторых сортах ещё и много натрия. Попробуйте лучше колбасу из куриного мяса или из мяса индейки.
Салями. В такой колбасе содержится большое количество жира, поэтому она высококалорийна. Если вы пытаетесь похудеть, замените её индейкой, курицей, ветчиной или ростбифом.
Бекон. Это ещё один вариант мяса, содержащий много жира. Причём в одной порции бекона примерно одинаковое количество белка и жира. Жирнее всего - свиной бекон. Попробуйте вместо него бекон из индейки.
Хот-доги. Если они сделаны с использованием говядины или свинины, то в них, скорее всего, жира больше, чем белка. Также они являются высококалорийными продуктами. Вместо хот-дога съешьте на барбекю гамбургер или же уберите булочку и съешьте одну сосиску.
Батончики-заменители еды. Некоторые варианты батончиков могут содержать 400 ккал, и часть из этого - добавленный сахар. Ищите варианты с минимальным количеством сахара и с не менее 3 г клетчатки.
Ароматизированный греческий йогурт. Такой йогурт содержит добавленный сахар, мешающий похудению. Вместо ароматизированного варианта покупайте лучше обычный греческий йогурт.
Ароматизированная белковая овсянка. В одной порции подобной овсянки может содержаться 10 г белка и столько же добавленного сахара. Попробуйте самостоятельно приготовить овсянку дома, добавив к овсяным хлопьям протеиновый порошок и свежие фрукты.
Протеиновое печенье. В нём будет клетчатка, но по питательной ценности эти варианты для похудения не подходят. Лучше ешьте печенье, не содержащее протеин, и получайте белок из менее калорийных источников.
Протеиновые коктейли. В одном таком коктейле может быть 30 г протеина и 25 г добавленного сахара.
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