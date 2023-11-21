10 лучших овощей и фруктов для защиты от зимних болезней

10 лучших овощей и фруктов для защиты от зимних болезнейВы можете их добавлять в различные блюда
Саманта Гринер, эксперт по здоровью из компании Simply Supplements, назвала лучшие овощи и фрукты, которые нужно есть в холода.
Апельсины. Они богаты витамином С, фолиевой кислотой, кальцием и магнием.
Помидоры. Благодаря им вы получите калий, фолиевую кислоту, витамин С.
Брокколи. Лучший способ получить из этой капусты витамин С - есть её в сыром виде или приготовить на пару.
Перец. Он содержит много витаминов Е, К, клетчатки.
Клубника. Благодаря ей вы увеличите количество витамина С в рационе.
Капуста. Она богата витаминами С, Е, которые помогают укрепить иммунную систему.
Брюссельская капуста. Этот продукт считается отличным источником витаминов С и К.
Картофель. Из него вы получите клетчатку, витамины С, В6, калий.
Чёрная смородина. Эти ягоды полны витамина С.
Киви. Он обеспечит организм клетчаткой и витаминами С, К.
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