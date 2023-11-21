10 лучших овощей и фруктов для защиты от зимних болезней

Апельсины. Они богаты витамином С, фолиевой кислотой, кальцием и магнием.

Помидоры. Благодаря им вы получите калий, фолиевую кислоту, витамин С.

Брокколи. Лучший способ получить из этой капусты витамин С - есть её в сыром виде или приготовить на пару.

Перец. Он содержит много витаминов Е, К, клетчатки.

Клубника. Благодаря ей вы увеличите количество витамина С в рационе.