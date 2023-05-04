10 научно доказанных полезных свойств авокадо

Вы получите суточную дозу 20 витаминов, минералов и антиоксидантов. В исследовании 2013 года говорится, что качество диеты в целом лучше у тех, кто ест авокадо, по сравнению с теми, кто от него отказывается. Благодаря авокадо можно получить витамины С, Е, К, В6, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту, магний, калий, лютеин, бета-каротин, омега-3.

Авокадо снижают риск развития метаболического синдрома. На это указывает исследование 2013 года, опубликованное в The Nutrition Journal. Шанс на развитие этого синдрома был на 50% ниже у людей, которые ели авокадо.

Авокадо регулируют кровяное давление и снижают вероятность развития болезней сердца. Всё дело в том, что в этом фрукте много калия и мало натрия, а подобная диета помогает компенсировать вредное воздействие натрия на давление.

Помощь в усвоении железа. Всё потому, что в авокадо содержится витамин С. В 50 г фрукта - 4% суточной нормы этого витамина.

Поддержание здоровья костей. В авокадо много витамина К, который делает кости здоровыми. Из одного целого авокадо вы можете получить около 42 микрограмма витамина К, то есть 35% дневной нормы.