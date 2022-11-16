10 популярных повседневных продуктов, которые опасны для здоровья

Вредные продукты, которые производители позиционируют как полезные, на самом деле очень популярны. И они, скорее всего, есть у вас дома: хотя бы некоторые из них.

Оливковое масло. Проблема в том, что оно может оказаться не оливковым, а растительным. Дело в том, что производители часто прессованные оливки разбавляют более дешёвыми маслами, состоящими из сои, арахиса, семян подсолнечника. Все эти дешёвые масла могут способствовать появлению аллергической реакции.

Васаби. Учёные выяснили, что всего лишь 5 % васаби создаётся из корня эвтремы японской, которая собирается в руслах рек. Настоящая же приправа должна быть именно свежеприготовленной. Связано это с тем, что после натирания корень утрачивает вкус в течение 15 минут. В общепите же используется заменитель этого продукта, состоящий из горчицы, хрена, зелёного пищевого красителя.

Бэби-морковь. В действительности это всего лишь остатки стандартной моркови, нарезанные на мелкие кусочки. Некоторые и правда выращивают мини-морковку, но такие сорта нельзя найти в обычных продуктовых.

Бэби-кукуруза. Это просто початки, которые собрали рано, а не отдельный сорт кукурузы.