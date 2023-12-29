10 продуктов, которые избавят от тяги к сладкому

Если вам захотелось чего-нибудь сладенького, то лучше съешьте эти продукты.

Клубника в тёмном шоколаде. Это отличный перекус, поскольку в клубнике есть клетчатка (она насыщает), а в шоколаде — флавоноиды (они улучшают здоровье сердца). Среди других полезных для здоровья вариантов фруктов — апельсины, бананы, киви.

Сухофрукты. В них есть все полезные витамины, минералы, клетчатку и фитонутриенты, что и в свежих фруктах. Однако помните, что они всё же высококалорийны: пять-шесть штук кураги содержат около 110 килокалорий, а три свежих абрикоса — примерно 60 килокалорий.

Жевательная резинка без сахара. Исследования показывают, что она помогает снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить концентрацию.

Тёмный шоколад. В нём больше какао и полезных антиоксидантов, снижающих давление, общий риск возникновения болезней сердца, а также повышающих уровень холестерина. Но выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Быстрый хлеб и кексы. В такой хлеб добавляются различные фрукты и овощи. Также вы можете испечь его самостоятельно и использовать смесь стевии и сахара, чтобы ещё больше сократить количество добавленного сахара.