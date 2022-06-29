10% раковых заболеваний в Европе вызваны загрязнением окружающей среды

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10% раковых заболеваний в Европе вызваны загрязнением окружающей средыКуда, в том числе, входит пассивное курение
Согласно новому отчету Европейского агентства по охране окружающей среды, более 10 процентов всех случаев рака в Европе, вероятно, вызваны загрязнением окружающей среды и профессиональной деятельности.
В новых выводах собраны данные ряда ранее опубликованных исследований. По первоначальным оценкам, 40 процентов всех случаев рака в Европе связаны с образом жизни: курение, диета, алкоголь и т. д. А около 10 процентов можно отнести на "счет" загрязнителей окружающей среды.
В докладе эти загрязнители разделены на пять категорий: загрязнение воздуха, радон и ультрафиолетовое излучение, пассивное курение, асбест и химические вещества.
В частности, загрязнение воздуха, по оценкам, является причиной семи процентов всех случаев рака легких. Загрязнение воздуха в данном контексте включает в себя мелкие твердые частицы и воздействие таких загрязнителей, как диоксид азота (NO2) и диоксид серы (SO2).
Источник:New Atlas
Автор:Максим МногословныйТеги:
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