10-секундный тест расскажет о риске смерти. Просто встаньте на одну ногу

Исследование, в котором приняли участие более 1700 человек, выявило непропорционально высокий уровень смертности среди тех, кто не смог пройти 10-секундный тест на равновесие, и авторы предположили, что такое обследование может стать частью рутинной проверки здоровья, начиная со среднего возраста.

Ухудшение равновесия человека обусловлено целым рядом сложных факторов, включая снижение плотности костей, потерю физической силы и ухудшение способности обрабатывать сенсорную информацию о положении тела и окружающей обстановке, эти факторы, наряду с такими, как изношенность суставов и ухудшение зрения, могут увеличить вероятность падения, когда мы вступаем в зрелый возраст.

Ученые проанализировали такие показатели, как вес тела, объем кожных складок, объем талии и историю болезни, и заставили каждого участника стоять на одной ноге в течение 10 секунд, опираясь свободной ногой на голень и держа руки по бокам. Каждому человеку давалось три попытки встать на любую ногу, при этом 348 испытуемых, или примерно каждый пятый, не справились с тестом.

Уровень смертности среди тех, кто не прошел тест, был значительно выше - 17,5 процента по сравнению с 4,5 процента. Те, кто провалил тест, в целом имели более слабое здоровье, у них чаще встречалось ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и высокое кровяное давление. Диабет второго типа встречался в этой группе примерно в три раза чаще.

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