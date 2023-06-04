10 способов быстро сбросить пару килограммов

10 способов быстро сбросить пару килограммовОб этих хитростях вы наверняка не знаете
Эксперты по снижению веса рассказали, как можно быстро избавиться от пары килограммов. Есть 10 эффективных методов.
Использовать миски и тарелки меньшего размера. Важно помнить о размере порций, и эксперт Лиза Янг советует брать для еды небольшие тарелки. Так вы сможете обмануть свой мозг и съесть в итоге меньше, чем обычно.
Готовить еду заранее. Согласно результатам исследований, если готовить всё дома, то можно сбросить лишние килограммы. Особенно полезно это будет, если вас тянет к нездоровой пище.
Заменить обработанные продукты - цельными. В состав обработанных продуктов входит множество вредных для здоровья веществ. В том числе искусственные подсластители, дополнительный сахар, трансжиры, гидрогенизированные жиры. Проверенным ключом к снижению веса является диета, состоящая из свежих продуктов, постного белка, бобовых.
Высыпаться. При переутомлении организм избавляется от ненужных веществ не сразу же, а с задержкой. Это может привести к набору веса и к нарушению гормонального баланса.
Добавить кардио и силовые тренировки в свою программу. Кардио поможет укрепить здоровье сердца и сжечь калории, силовые тренировки - нарастить мышцы и ускорить обмен веществ.
Отказаться от алкоголя. В спиртном может быть много калорий и сахара, что только замедляет потерю веса. Кроме того, употребление алкоголя может негативно сказаться на вашем сне и вызвать тягу к еде.
Пить воду перед едой. Иногда вы можете ощущать голод, но на самом деле вашему телу нужно немного воды. Научные исследования также демонстрируют, что стакан воды перед приёмом пищи может снизить потребление калорий при следующим приёмом пищи.
Отказаться от соли. Из-за слишком большого количества соли вы столкнётесь с задержкой воды в организме и со вздутием живота. Это затрудняет избавление от лишнего веса.
Попробовать высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Такие тренировки включают в себя короткие серии упражнений высокой интенсивности, за которыми следуют небольшие периоды восстановления.
Увеличить количество овощей в рационе. В овощах мало калорий, а также много воды и клетчатки. Это позволит вам быстро сбросить вес.
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