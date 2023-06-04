10 способов быстро сбросить пару килограммов

Использовать миски и тарелки меньшего размера. Важно помнить о размере порций, и эксперт Лиза Янг советует брать для еды небольшие тарелки. Так вы сможете обмануть свой мозг и съесть в итоге меньше, чем обычно.

Готовить еду заранее. Согласно результатам исследований, если готовить всё дома, то можно сбросить лишние килограммы. Особенно полезно это будет, если вас тянет к нездоровой пище.

Заменить обработанные продукты - цельными. В состав обработанных продуктов входит множество вредных для здоровья веществ. В том числе искусственные подсластители, дополнительный сахар, трансжиры, гидрогенизированные жиры. Проверенным ключом к снижению веса является диета, состоящая из свежих продуктов, постного белка, бобовых.

Высыпаться. При переутомлении организм избавляется от ненужных веществ не сразу же, а с задержкой. Это может привести к набору веса и к нарушению гормонального баланса.

Добавить кардио и силовые тренировки в свою программу. Кардио поможет укрепить здоровье сердца и сжечь калории, силовые тренировки - нарастить мышцы и ускорить обмен веществ.