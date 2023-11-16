10 способов справиться с энергетическим спадом в середине дня

Составьте плейлист. Новое исследование Британской академии звуковой терапии показало, что после прослушивания музыки в течение всего девяти минут 65% людей сообщили, что почувствовали себя счастливее, у 89% повысился уровень энергии, 82% почувствовали, что лучше контролируют свою жизнь.

Включите свет. Яркий и прохладный свет способствует выбросу серотонина, который делает нас более внимательными и энергичными.

Распылите свои любимые духи. Многие клинические испытания подтверждают, что определённые эфирные масла повышают уровень энергии и снимают усталость. К примеру, масло перечной мяты улучшает физическую работоспособность и предотвращает усталость, а эвкалиптовое масло пробуждает разум и делает ум более ясным.

Позвоните другу. При общении высвобождаются дофамин и окситоцин, а это повышает настроение, снижает уровень кортизола и уровень стресса.

Выпейте имбирный шот. Имбирь - природный стимулятор энергии.

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