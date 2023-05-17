10 суперпродуктов, которые нужно есть каждый день

Многие овощи и фрукты являются суперпродуктами. Но вот 10 блюд, которые обладают наибольшей пользой для здоровья.

Ягоды. Круглый год в замороженном или свежем виде продаются клубника, малина, черника, ежевика. Во всех ягодах содержится большое количество антиоксидантов и клетчатки. Кроме того, в них довольно мало калорий.

Гранат. Это ещё один богатый антиоксидантами продукт. Научные исследования показывают, что гранат снижает давление, уровень холестерина, помогает при раке, сахарном диабете, болезнях сердца.

Овсяная каша. Она содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Известно, что в растворимом виде это вещество снижает холестерин и увеличивает чувство сытости, в нерастворимом - улучшает пищеварение.

Авокадо. В нём много фолиевой кислоты, калия, витамина Е, К. В 200 г авокадо содержится также 13 г клетчатки. Благодаря авокадо вы сможете поддержать здоровье кишечника, повысить уровень «хорошего» холестерина, снизить уровень жировых отложений.

Яйца. Они являются отличным источником полноценного белка, поскольку содержат все незаменимые аминокислоты. Помимо этого, в яйцах есть лютеин, улучшающий здоровье глаз.