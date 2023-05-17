11 научно доказанных преимуществ клубники для здоровья

11 научно доказанных преимуществ клубники для здоровьяЭто универсальная и очень вкусная ягода
Известно, что ягоды клубники богаты витамином С, антиоксидантами, полифенолами, благотворно влияющими на здоровье и самочувствие человека. Вот что конкретно будет с вашим организмом, если вы станете регулярно есть клубнику.
Поддержка иммунной функции. Это происходит благодаря витамину С в составе клубники. В одной чашке этой ягоды - 85 мг витамина С, а это более 100% рекомендуемой дневной нормы для женщин и 94% нормы для мужчин.
Уменьшение воспаления. Когда воспаление становится хроническим, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Клубника - источник полифенолов, которые защищают клетки от воспалительного повреждения.
Уменьшение боли при остеоартрите. Это было доказано в ходе одного исследования, где участники в течение 12 недель потребляли 50 г клубники в день.
Защита от рака. В клубнике много полифенолов, благодаря одному из которых (эллаговой кислоте) можно снизить риск развития рака, предотвратить развитие хронических болезней или замедлить их прогрессирование.
Увеличение уровня «хорошего» холестерина. За счёт этого можно снизить риск инсульта и развития болезней сердца.
Помощь в лечении метаболического синдрома. Это такое состояние, при котором повышается вероятность развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Клубника поможет при этом за счёт большого количества антиоксидантов и клетчатки.
Поддержание общего здоровья мозга. Одно научное исследование показало, что более высокое потребление клубники связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера. Скорее всего, это объясняется тем, что в клубнике много антиоксидантов и полифенолов, которые предотвращают воспаление и окислительный стресс.
Обеспечение хорошего пищеварения. В основном в клубнике содержится нерастворимая клетчатка. Она проходит через желудочно-кишечный тракт неповреждённой и увеличивает объём стула. Это позволяет поддерживать нормальное пищеварение.
Выработка коллагена. Всё потому, что в состав клубники входит витамин С.
Помощь при депрессии. Несколько исследований продемонстрировали, что у людей с депрессией ниже уровень фолиевой кислоты. А в одной чашке нарезанной клубники содержится 39,8 мкг этой кислоты.
Защита от болезней сердца. Снижение уровня «плохого» холестерина - это один из способов защитить себя от болезней сердца. И клубника позволяет это сделать.
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