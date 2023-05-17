11 научно доказанных преимуществ клубники для здоровья

Поддержка иммунной функции. Это происходит благодаря витамину С в составе клубники. В одной чашке этой ягоды - 85 мг витамина С, а это более 100% рекомендуемой дневной нормы для женщин и 94% нормы для мужчин.

Уменьшение воспаления. Когда воспаление становится хроническим, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Клубника - источник полифенолов, которые защищают клетки от воспалительного повреждения.

Уменьшение боли при остеоартрите. Это было доказано в ходе одного исследования, где участники в течение 12 недель потребляли 50 г клубники в день.

Защита от рака. В клубнике много полифенолов, благодаря одному из которых (эллаговой кислоте) можно снизить риск развития рака, предотвратить развитие хронических болезней или замедлить их прогрессирование.

Увеличение уровня «хорошего» холестерина. За счёт этого можно снизить риск инсульта и развития болезней сердца.