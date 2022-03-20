11 ошибок во время приготовления пищи, которые допускаете даже вы

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11 ошибок во время приготовления пищи, которые допускаете даже выПри этом они могут навредить здоровью
Некоторые привычки, связанные с приготовлением блюд, могут быть опасными для здоровья и способны легко испортить еду. О них - в статье.
Сейчас многие работают из дома, поэтому проводят на кухне времени больше, чем раньше. При приготовлении разных блюд нужно, однако, знать о некоторых привычках, из-за которых ваша еда может испортиться. Влияют такие привычки и на здоровье.
- Недостаточно сильно нагреваете сковородку или кастрюлю. Из-за этого продукты могут оказаться недоваренными. Особенно важно помнить об этом, если вы следуете какому-нибудь рецепту.
- Готовите пищу на слишком сильном огне. Это можно понять по тому, что продукты начнут обугливаться и подгорать. Помнить об этом будет не лишним во время приготовления блинов.
- Моете с мылом чугунную сковородку. Если на неё нанесено антипригарное покрытие, то оно испортится после такого мытья. Можно добавить совсем небольшое количество мыла, чтобы удалить подгоревшее мясо, но долгое время сковорода не должна находиться в мыле. Подобную сковородку необходимо ополаскивать с губкой и тёплой водой.
- Неправильно подготавливаете посуду к следующему использованию. Если вы хотите сохранить антипригарное покрытие, нужно налить внутрь кастрюли или на сковородку небольшое количество растительного масла. Оно должно высохнуть. Также можно использовать кулинарный жир: его можно растирать по всей поверхности посуды.
- После приготовления не даёте мясу «отдохнуть». Из-за этого стейк может оказаться жёстким. Необходимо подождать после приготовления пять минут и при этом накрыть блюдо алюминиевой фольгой.
- Не натираете сыр. Если вы покупаете готовый натёртый сыр, то знайте: в нём есть целлюлоза, которая может навредить другим вашим продуктам. Поэтому лучше всё же будет натереть сыр самостоятельно.
- Не добавляете соль во время приготовления спагетти. Лучше всего макароны варить в уже подсолённой воде.
- Не готовите заранее нужные продукты. В этом случае вы легко можете что-то сжечь или просто испортить из-за того, что тратите время на поиск ингредиента в холодильнике.
- Моете курицу. Когда вы ополаскиваете такое мясо, микробы с него могут оказаться в раковине или на посуде. Поэтому в сыром виде курицу мыть не стоит.
- В холодильнике продукты у вас лежат как попало. Из-за этого тоже могут возникнуть проблемы со здоровьем. Например, если вы кладёте сырое мясо рядом с готовым блюдом или свежими продуктами.
- Редко покупаете новые губки. Как показало исследование 2017 года, одна губка может содержать 362 видов бактерий. Лучше всего будет менять губку на новую каждые две недели, если вы часто ей пользуетесь и если у вас нет посудомоечной машины.
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