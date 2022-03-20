11 ошибок во время приготовления пищи, которые допускаете даже вы

Сейчас многие работают из дома, поэтому проводят на кухне времени больше, чем раньше. При приготовлении разных блюд нужно, однако, знать о некоторых привычках, из-за которых ваша еда может испортиться. Влияют такие привычки и на здоровье.

Недостаточно сильно нагреваете сковородку или кастрюлю. Из-за этого продукты могут оказаться недоваренными. Особенно важно помнить об этом, если вы следуете какому-нибудь рецепту.

Готовите пищу на слишком сильном огне. Это можно понять по тому, что продукты начнут обугливаться и подгорать. Помнить об этом будет не лишним во время приготовления блинов.

Моете с мылом чугунную сковородку. Если на неё нанесено антипригарное покрытие, то оно испортится после такого мытья. Можно добавить совсем небольшое количество мыла, чтобы удалить подгоревшее мясо, но долгое время сковорода не должна находиться в мыле. Подобную сковородку необходимо ополаскивать с губкой и тёплой водой.

Неправильно подготавливаете посуду к следующему использованию. Если вы хотите сохранить антипригарное покрытие, нужно налить внутрь кастрюли или на сковородку небольшое количество растительного масла. Оно должно высохнуть. Также можно использовать кулинарный жир: его можно растирать по всей поверхности посуды.