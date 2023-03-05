11 полезных для здоровья свойств чёрного винограда

В винограде вы найдёте множество витаминов и минералов. Его используют как натуральное средство для борьбы с болезнями. И это далеко не все преимущества этого вкусного продукта.

Защищает от рака. Чёрный виноград препятствует образованию раковых клеток. Защитить он может, в частности, от рака толстой кишки и молочной железы.

Помогает в работе надпочечников. Всё за счёт того, что в нём много жидкости.

Приводит в норму кислотность желудочного сока. После приёма пищи вы больше не столкнётесь с вздутием живота, брожением.

Нормализует показатели холестерина в крови. Благодаря этому ваша сердечно-сосудистая система будет здоровой.