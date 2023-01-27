Фитнес и здоровье
22:18, 27 января 2023
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11 признаков, что у вас проблемы со здоровьем кишечника

Лучше обратиться к врачу

Издание Study Finds предупредило: многие люди даже не знают, как работает кишечник и как поддерживать его здоровое функционирование. Недостаток знаний об этом может привести к тому, что люди упустят начало болезни. Авторы составили список симптомов, на которые стоит обратить внимание.

11 признаков, что у вас проблемы со здоровьем кишечника

Фото: Pixabay

  1. Диарея
  2. Запор
  3. Вздутие живота
  4. Спазмы
  5. Газы
  6. Усталость
  7. Неприятный запах изо рта
  8. Колебания веса
  9. Плохое настроение
  10. Проблемы с кожей, такие как прыщи и сухость
  11. Изжога

Как пишет Study Finds, чтобы поддерживать здоровье кишечника, следует пить больше воды, потреблять больше клетчатки и цельнозерновых продуктов, бананов и зелени.

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