11 признаков, что у вас проблемы со здоровьем кишечника

22:18, 27 января 2023
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11 признаков, что у вас проблемы со здоровьем кишечникаЛучше обратиться к врачу
Издание Study Finds предупредило: многие люди даже не знают, как работает кишечник и как поддерживать его здоровое функционирование. Недостаток знаний об этом может привести к тому, что люди упустят начало болезни. Авторы составили список симптомов, на которые стоит обратить внимание.
Фото: Pixabay
- Диарея
- Запор
- Вздутие живота
- Спазмы
- Газы
- Усталость
- Неприятный запах изо рта
- Колебания веса
- Плохое настроение
- Проблемы с кожей, такие как прыщи и сухость
- Изжога
Как пишет Study Finds, чтобы поддерживать здоровье кишечника, следует пить больше воды, потреблять больше клетчатки и цельнозерновых продуктов, бананов и зелени.