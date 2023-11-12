11 признаков, что вашему организму нужно больше питательных веществ

Сильная зевота. Это может быть признаком недостатка железа. Также на дефицит этого вещества может указывать одышка.

Кислородный голод. Причина этого, скорее всего, заключается в том, что кровь становится слишком кислой. В результате у человека возникает дефицит витамина B1.

Подёргивание века. Также этот признак проявляется на руке или на лице. Избавиться от этого можно, если принять немного яблочного уксуса или выпить витамин D.

Зелёный или жёлтый стул. При зелёном стуле в организме может быть недостаток желчи. Ещё одна причина - это проблемы с кишечником. Жёлтый стул тоже чаще всего вызывается нехваткой желчи.

Боль в пояснице или бёдрах. Облегчить боль можно благодаря приёму витамина D.

Непереносимость холода. Это указывает на дефицит йода или витамина B1.