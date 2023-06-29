11 продуктов, из-за которых у вас будет запор

Если вы страдаете от запоров, то убедитесь, что не едите постоянно эти продукты. Потому что они приводят к проблемам с дефекацией.

Красное мясо. В нём много жира и совсем нет клетчатки. К тому же оно может быть приправлено солью. Известно, что диета с высоким содержанием красного мяса связана с запорами.

Хурма. Она может привести к запорам. Это связано с тем, что в состав хурмы входит танин.

Торт. Всё потому, что в тортах много жира и мало клетчатки. Это сочетание способствует возникновению запоров.

Картофельные чипсы. Соль сильно обезвоживает и выводит воду из желудочно-кишечного тракта. В результате пищеварение замедляется.

Молоко. Особенно часто запоры возникают при употреблении молока у людей, страдающих непереносимостью молочных продуктов.

Шоколад. В одном исследовании, проведённом в Германии, шоколад чаще остальных продуктов упоминался в качестве причины запоров. Связано это с тем, что в нём много жира, замедляющего пищеварение.