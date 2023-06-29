11 продуктов, из-за которых у вас будет запор

11 продуктов, из-за которых у вас будет запорВсё потому, что в них нет клетчатки, много жира или других вредных питательных веществ
Запор может сопровождаться у человека вздутием живота, болью или дискомфортом в желудке, неприятными ощущениями в животе. Причины запоров тоже могут быть разные. Это обезвоживание, отсутствие физической активности, увеличение потребления клетчатки, употребление особых продуктов или болезни.
Если вы страдаете от запоров, то убедитесь, что не едите постоянно эти продукты. Потому что они приводят к проблемам с дефекацией.
Красное мясо. В нём много жира и совсем нет клетчатки. К тому же оно может быть приправлено солью. Известно, что диета с высоким содержанием красного мяса связана с запорами.
Хурма. Она может привести к запорам. Это связано с тем, что в состав хурмы входит танин.
Торт. Всё потому, что в тортах много жира и мало клетчатки. Это сочетание способствует возникновению запоров.
Картофельные чипсы. Соль сильно обезвоживает и выводит воду из желудочно-кишечного тракта. В результате пищеварение замедляется.
Молоко. Особенно часто запоры возникают при употреблении молока у людей, страдающих непереносимостью молочных продуктов.
Шоколад. В одном исследовании, проведённом в Германии, шоколад чаще остальных продуктов упоминался в качестве причины запоров. Связано это с тем, что в нём много жира, замедляющего пищеварение.
Картошка фри. Связано это с тем, что в жирной пище и фастфуде мало клетчатки и при этом много соли и жира.
Батончики, обогащённые клетчаткой. Если съесть их сразу слишком много, то можно столкнуться с запорами. Объясняется это тем, что организм будет работать над расщеплением новых продуктов. Особенно часто такое бывает, когда человек не пьёт достаточно воды.
Алкоголь. Он обезвоживает, поэтому для нормального пищеварения кишечник нуждается в воде. Также вы можете закусывать продуктами с высоким содержанием жира и натрия.
Выпечка. А ещё сладости и обработанные пищевые продукты. В них содержится мало клетчатки и жидкости, много жира и обработанного сахара. Всё это может замедлить процесс пищеварения. Вместо этого ешьте больше продуктов с высоким содержанием клетчатки.
Белый хлеб. Он и другие аналогичные продукты из рафинированной муки может способствовать запорам, так как в нём мало клетчатки. Ещё подобные продукты могут привести к обезвоживанию из-за добавления сахара и натрия.
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