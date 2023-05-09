11 продуктов, которые вызовут воспаление в организме

Со временем хроническое воспаление может привести к повреждению тканей и к некоторым побочным эффектам. К гипертонии, гипергликемии, диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, различным видам рака, депрессии и остеопорозу.

Существуют также продукты, вызывающие воспаление.

Маргарин. Он представляет собой сверхобработанный продукт, который способен вызвать воспаление в организме и плохо сказаться на состоянии сердца.

Сахаросодержащие напитки. Недавние исследования продемонстрировали, что такие напитки только усиливают воспаление.

Жареная еда. Некоторые жареные продукты могут производить соединение акриламид. Некоторые научные исследования свидетельствуют о том, что высокое потребление этого вещества связано с воспалением. Причём наиболее сильная связь с воспалением была у картофеля фри.

Алкоголь. При чрезмерном употреблении алкоголя воспаление усиливается. В день эксперты советуют мужчинам употреблять максимум 2 порции, женщинам - максимум 1 порцию.

Рафинированное зерно. В рафинированной муке нет клетчатки и питательных веществ. Поэтому она не насыщает и быстро переваривается. Кроме того, чем быстрее организм переваривает продукты, содержащие глюкозу, тем быстрее может повышаться уровень сахара в крови.