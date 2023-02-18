11 сочетаний блюд и напитков для похудения

И все вкусные

Потеря веса может быть сложной задачей, но осознанный выбор продуктов питания может облегчить её. Комбинации блюд и напитков играют важную роль в снижении веса. Два диетолога поделились лучшими сочетаниями для завтрака, обеда, ужина и перекуса.