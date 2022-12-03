11 типов людей, которым не стоит пить кофе

5. Беременным.

Беременным женщинам рекомендуется ограничивать потребление кофеина до 200 миллиграммов в день.

6. Кормящим грудью.

Кормящая мать может подвергаться риску обезвоживания.

7. С нарушениями сна.

8. С высоким уровнем тревожности или склонностью к паническим атакам.

Кофеин — это стимулятор, который у некоторых людей может усилить беспокойство.

9. С эпилепсией.

Исследования показали, что употребление большого количества кофе было связано с увеличением частоты приступов.

10. Детям до 12 лет.

11. С гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ).

Кофеин может ослабить нижний пищеводный сфинктер, который является клапаном между пищеводом и желудком. Это может привести к попаданию кислого содержимого желудка в пищевод, что приведёт к неприятным симптомам ГЭРБ.