Фитнес и здоровье
20:31, 03 декабря 2022
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11 типов людей, которым не стоит пить кофе

Чтобы не страдать

Кофе в целом не считается вредным напитком, но некоторым людям лучше его избегать.

11 типов людей, которым не стоит пить кофе

Фото: Unsplash

1. С синдромом раздражённого кишечника (СРК).

Кофеин может увеличить регулярность стула, в том числе увеличить вероятность диареи.

2. С глаукомой.

От кофе внутриглазное давление увеличивается у людей с глаукомой.

3. С гиперактивным мочевым пузырём.

Потребление кофеина может увеличить частоту мочеиспускания.

4. С сердечными заболеваниями, такими как аритмия.

Кофеин может вызывать временное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений.

11 типов людей, которым не стоит пить кофе

Unsplash

5. Беременным.

Беременным женщинам рекомендуется ограничивать потребление кофеина до 200 миллиграммов в день.

6. Кормящим грудью.

Кормящая мать может подвергаться риску обезвоживания.

7. С нарушениями сна.

8. С высоким уровнем тревожности или склонностью к паническим атакам.

Кофеин — это стимулятор, который у некоторых людей может усилить беспокойство.

9. С эпилепсией.

Исследования показали, что употребление большого количества кофе было связано с увеличением частоты приступов.

10. Детям до 12 лет.

11. С гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ).

Кофеин может ослабить нижний пищеводный сфинктер, который является клапаном между пищеводом и желудком. Это может привести к попаданию кислого содержимого желудка в пищевод, что приведёт к неприятным симптомам ГЭРБ.

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