11 типов людей, которым не стоит пить кофе

11 типов людей, которым не стоит пить кофеЧтобы не страдать
Кофе в целом не считается вредным напитком, но некоторым людям лучше его избегать.
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1. С синдромом раздражённого кишечника (СРК).
Кофеин может увеличить регулярность стула, в том числе увеличить вероятность диареи.
2. С глаукомой.
От кофе внутриглазное давление увеличивается у людей с глаукомой.
3. С гиперактивным мочевым пузырём.
Потребление кофеина может увеличить частоту мочеиспускания.
4. С сердечными заболеваниями, такими как аритмия.
Кофеин может вызывать временное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений.
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5. Беременным.
Беременным женщинам рекомендуется ограничивать потребление кофеина до 200 миллиграммов в день.
6. Кормящим грудью.
Кормящая мать может подвергаться риску обезвоживания.
7. С нарушениями сна.
8. С высоким уровнем тревожности или склонностью к паническим атакам.
Кофеин — это стимулятор, который у некоторых людей может усилить беспокойство.
9. С эпилепсией.
Исследования показали, что употребление большого количества кофе было связано с увеличением частоты приступов.
10. Детям до 12 лет.
11. С гастроэзофагеальным рефлюксом (ГЭРБ).
Кофеин может ослабить нижний пищеводный сфинктер, который является клапаном между пищеводом и желудком. Это может привести к попаданию кислого содержимого желудка в пищевод, что приведёт к неприятным симптомам ГЭРБ.