12 причин, из-за которых уровень холестерина в организме повышается

Для снижения уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) применяются физические упражнения, формируется здоровый рацион. Также эффективным будет избавление от лишних килограммов и отказ от курения. Но если эти методы не помогли, то, возможно, дело в какой-то из 12 причин, перечисленных ниже.

Генетическая предрасположенность. Если вы ведёте здоровый образ жизни, но холестерин у вас повышен, то, вероятно, причина в генетических особенностях. Существует даже особое наследственное заболевание - семейная гиперхолестеринемия.

Соблюдение некоторых диет. Необходимо отказаться от диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, кето-диеты. Самыми эффективными же вариантами питания для снижения холестерина являются растительные либо веганские диеты.

Наличие в рационе скрытых жиров. Такие жиры есть в красном мясе, продуктах из переработанного мяса, сливочном масле, цельных молочных продуктах.

Преувеличение эффективности диеты. Питания для снижения уровень «плохого» холестерина может быть недостаточно в случае генетической предрасположенности к повышенному уровню этого вещества. Поэтому нужно не забывать о спорте и физических упражнениях.

Отказ от приготовления еды дома. Из-за этого могут возникать сложности с контролем питания. Кроме того, никогда нельзя точно знать, из каких ингредиентов приготовлен тот или иной готовый продукт.