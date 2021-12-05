12 причин, из-за которых уровень холестерина в организме повышается

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12 причин, из-за которых уровень холестерина в организме повышаетсяО них рассказало издание Presse Santé
Даже если вы правильно питаетесь и не забываете о физической активности, уровень холестерина в организме может оставаться высоким. Объясняется это несколькими факторами. О них - в материале Presse Santé.
Для снижения уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) применяются физические упражнения, формируется здоровый рацион. Также эффективным будет избавление от лишних килограммов и отказ от курения. Но если эти методы не помогли, то, возможно, дело в какой-то из 12 причин, перечисленных ниже.
- Генетическая предрасположенность. Если вы ведёте здоровый образ жизни, но холестерин у вас повышен, то, вероятно, причина в генетических особенностях. Существует даже особое наследственное заболевание - семейная гиперхолестеринемия.
- Соблюдение некоторых диет. Необходимо отказаться от диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, кето-диеты. Самыми эффективными же вариантами питания для снижения холестерина являются растительные либо веганские диеты.
- Наличие в рационе скрытых жиров. Такие жиры есть в красном мясе, продуктах из переработанного мяса, сливочном масле, цельных молочных продуктах.
- Преувеличение эффективности диеты. Питания для снижения уровень «плохого» холестерина может быть недостаточно в случае генетической предрасположенности к повышенному уровню этого вещества. Поэтому нужно не забывать о спорте и физических упражнениях.
- Отказ от приготовления еды дома. Из-за этого могут возникать сложности с контролем питания. Кроме того, никогда нельзя точно знать, из каких ингредиентов приготовлен тот или иной готовый продукт.
- Выбор неправильных упражнений. Для снижения холестерина подойдут аэробные тренировки, упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы, ходьба, поездки на велосипеде, плавание, танцы.
- Приём лекарств, повышающих уровень холестерина. Некоторые препараты (например, стероиды, ретиноиды, прогестины) способствуют повышению уровня холестерина.
- Злоупотребление алкоголем. Женщинам специалисты советуют пить не более одного бокала в день, мужчинам - не более двух.
- Отказ от приёма статинов в соответствии с предписаниями. Необходимо строго следовать рекомендациям врача, чтобы от приёма статинов был эффект.
- Неэффективность статинов для организма. Есть люди, организм которых не переносит статины.
- Ожидание быстрых результатов. Для того чтобы уровень холестерина нормализовался, должно пройти некоторое время.
- Приём лекарств без изменения при этом образа жизни. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в 2020 году в Журнале Американской кардиологической ассоциации, люди, страдающие от повышенного холестерина, после назначения статинов меньше времени уделяют физическим упражнениям и быстрее набирают вес.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ