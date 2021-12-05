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12 причин, из-за которых уровень холестерина в организме повышается

О них рассказало издание Presse Santé
Даже если вы правильно питаетесь и не забываете о физической активности, уровень холестерина в организме может оставаться высоким. Объясняется это несколькими факторами. О них - в материале Presse Santé.
12 причин, из-за которых уровень холестерина в организме повышается

Для снижения уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) применяются физические упражнения, формируется здоровый рацион. Также эффективным будет избавление от лишних килограммов и отказ от курения. Но если эти методы не помогли, то, возможно, дело в какой-то из 12 причин, перечисленных ниже.

  1. Генетическая предрасположенность. Если вы ведёте здоровый образ жизни, но холестерин у вас повышен, то, вероятно, причина в генетических особенностях. Существует даже особое наследственное заболевание - семейная гиперхолестеринемия.
  1. Соблюдение некоторых диет. Необходимо отказаться от диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, кето-диеты. Самыми эффективными же вариантами питания для снижения холестерина являются растительные либо веганские диеты.
  1. Наличие в рационе скрытых жиров. Такие жиры есть в красном мясе, продуктах из переработанного мяса, сливочном масле, цельных молочных продуктах.
  1. Преувеличение эффективности диеты. Питания для снижения уровень «плохого» холестерина может быть недостаточно в случае генетической предрасположенности к повышенному уровню этого вещества. Поэтому нужно не забывать о спорте и физических упражнениях.
  1. Отказ от приготовления еды дома. Из-за этого могут возникать сложности с контролем питания. Кроме того, никогда нельзя точно знать, из каких ингредиентов приготовлен тот или иной готовый продукт.
  1. Выбор неправильных упражнений. Для снижения холестерина подойдут аэробные тренировки, упражнения для укрепления сердечно-сосудистой системы, ходьба, поездки на велосипеде, плавание, танцы.
12 причин, из-за которых уровень холестерина в организме повышается
  1. Приём лекарств, повышающих уровень холестерина. Некоторые препараты (например, стероиды, ретиноиды, прогестины) способствуют повышению уровня холестерина.
  1. Злоупотребление алкоголем. Женщинам специалисты советуют пить не более одного бокала в день, мужчинам - не более двух.
  1. Отказ от приёма статинов в соответствии с предписаниями. Необходимо строго следовать рекомендациям врача, чтобы от приёма статинов был эффект.
  1. Неэффективность статинов для организма. Есть люди, организм которых не переносит статины.
  1. Ожидание быстрых результатов. Для того чтобы уровень холестерина нормализовался, должно пройти некоторое время.
  1. Приём лекарств без изменения при этом образа жизни. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в 2020 году в Журнале Американской кардиологической ассоциации, люди, страдающие от повышенного холестерина, после назначения статинов меньше времени уделяют физическим упражнениям и быстрее набирают вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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