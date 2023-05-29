Фитнес и здоровье
18:21, 29 мая 2023
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12 состояний, при которых пить чай опасно для здоровья

Будьте осторожны

Считается, что чай полезен для организма человека благодаря его противовоспалительному и антиоксидантному эффекту. А ещё этот напиток помогает похудеть. Но есть определённые категории людей, которым лучше отказаться от чая.

Всего существует два вида чая. Это чёрный и зелёный. Чёрный считается полностью окисленным, а зелёный - неокисленным.

С осторожностью нужно употреблять чай при следующих состояниях здоровья.

Грудное вскармливание. Кофеин из чая может попасть в грудное молоко и повлиять таким образом на ребёнка. Если младенец будет употреблять более 2-3 стаканов такого молока в день, то может стать раздражительным, плохо спать, у него может повыситься активность кишечника.

Анемия. При употреблении чая анемия может только усугубиться.

Тревожные расстройства. Из-за кофеина в чае тревожность у людей может усилиться.

Нарушения свёртываемости крови. Кофеин может повысить вероятность кровотечения.

Болезни сердца. В больших количествах кофеин способен привести к нарушениям сердечного ритма.

Сахарный диабет. Кофеин может оказать влияние на уровень сахара в крови.

12 состояний, при которых пить чай опасно для здоровья
Сергей Мамонтов

Диарея. Кофеин способен усугубить проявление диареи.

Судороги. В больших дозах кофеин может вызвать судороги или же ослабить действие лекарственных препаратах, предотвращающих судороги. Если вы раньше сталкивались с эпилептическими припадками, то не пейте много напитков с кофеином вроде чая.

Высокое кровяное давление. Кофеин может повысить артериальное давление у тех, кто страдает гипертонией.

Синдром раздражённого кишечника. У некоторых людей с этим синдромом кофеин усугубляет диарею.

Болезни печени. Экстракты зелёного чая способны ухудшить состояние при заболевании печени.

Остеопороз. При употреблении чая из организма может выводиться больше кальция, чем обычно. И это может сделать кости более слабыми. Если вы страдаете остеопорозом, то пейте не более 6 чашек чая в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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