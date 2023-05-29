12 состояний, при которых пить чай опасно для здоровья

Всего существует два вида чая. Это чёрный и зелёный. Чёрный считается полностью окисленным, а зелёный - неокисленным.

С осторожностью нужно употреблять чай при следующих состояниях здоровья.

Грудное вскармливание. Кофеин из чая может попасть в грудное молоко и повлиять таким образом на ребёнка. Если младенец будет употреблять более 2-3 стаканов такого молока в день, то может стать раздражительным, плохо спать, у него может повыситься активность кишечника.

Анемия. При употреблении чая анемия может только усугубиться.

Тревожные расстройства. Из-за кофеина в чае тревожность у людей может усилиться.

Нарушения свёртываемости крови. Кофеин может повысить вероятность кровотечения.

Болезни сердца. В больших количествах кофеин способен привести к нарушениям сердечного ритма.

Сахарный диабет. Кофеин может оказать влияние на уровень сахара в крови.