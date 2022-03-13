12 способов прожить дольше

12 способов прожить дольшеО них рассказывает кардиохирург
На самом деле причиной замедленной реакции, быстрой утомляемости, опухшего лица может быть неправильное функционирование лимфатической системы. По словам кардиохирурга Джеральда Лемоула, научные исследования только со временем доказали, что на самом деле эта система связана с работой каждого органа человека. Её работа ухудшается при плохом питании, отсутствии спортивных тренировок, пассивном образе жизни. В результате могут возникать боли в суставах, ощущение сильной усталости, артрит, диабет второго типа.
Кроме того, учёные обнаружили, что лимфатическая система помогает в борьбе с раком. Также из-за повреждения лимфатических сосудов в мозге увеличивается количество отложений, влияющих на возникновение болезни Альцгеймера.
Есть несколько способов, способствующих улучшению работы лимфы.
- Горячая ванна на 15 минут или баня. Лучше всего ходить в баню один раз в неделю, отмечает Лемоул. При воздействии высокой температуры на организм стенки сосудов становятся шире, улучшается циркуляция. Вместе с потом можно избавиться также от различных шлаков и токсинов.
- Массаж каждый месяц. Благодаря массажу питательные вещества и лимфа перемещаются по организму и лучше выводят различные отходы. Польза может быть даже от самомассажа, если при этом движения направлены к сердцу и повторяют ток жидкости.
- Специи в блюдах. Советует специалист есть корицу, базилик, стручковый перец, душицу, куркуму. Положительно влияют на лимфатическую систему также элеутерококк, женьшень сибирский.
- Пение. Учёные обнаружили, что при пении, напевании себе под нос, мычании, говорении нараспев лимфатические сосуды расширяются.
- Прыжки на трамплине или мини-батуте. Если прыгать по несколько минут каждый день, то ваша лимфатическая система точно станет работать быстрее. При этом для достижения значительного эффекта достаточно будет даже 50 прыжков.
- Йога. Подобные занятия помогают в циркуляции лимфы. Благодаря различным позам она направляется именно туда, где в организме она нужна.
- Употребление орехов, черники, гранатов в больших количествах. Они богаты полифенолами, позволяющими растягивать и сокращать лимфатические сосуды. Также к данному списку можно добавить ягоды вообще, льняное семя, оливковое масло первого отжима.
- 30 граммов клетчатки ежедневно. Содержится этот элемент в семенах, фруктах, овощах. Благодаря ему снизится количество жиров в крови.
- Плавание, бег, поездки на велосипеде несколько раз в неделю. Физическая активность способствует увеличению тока лимфы в три-семь раз, подчёркивает эксперт.
- Не менее одного литра воды в день. Это необходимо, чтобы лимфа лучше перемещалась. Специалист добавляет, что в идеале ваша моча должна быть бледной и прозрачной.
- Сон в течение семи часов в сутки и на боку. Если вы спите на боку, то это улучшает лимфоток.
- Глубокие вдохи и выдохи. При этом чем глубже ваше дыхание, тем лучше будет циркуляция лимфы. Эксперт советует ежедневно утром и вечером делать дыхательные упражнения.
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