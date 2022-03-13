12 способов прожить дольше

На самом деле причиной замедленной реакции, быстрой утомляемости, опухшего лица может быть неправильное функционирование лимфатической системы. По словам кардиохирурга Джеральда Лемоула, научные исследования только со временем доказали, что на самом деле эта система связана с работой каждого органа человека. Её работа ухудшается при плохом питании, отсутствии спортивных тренировок, пассивном образе жизни. В результате могут возникать боли в суставах, ощущение сильной усталости, артрит, диабет второго типа.

Кроме того, учёные обнаружили, что лимфатическая система помогает в борьбе с раком. Также из-за повреждения лимфатических сосудов в мозге увеличивается количество отложений, влияющих на возникновение болезни Альцгеймера.

Есть несколько способов, способствующих улучшению работы лимфы.

Горячая ванна на 15 минут или баня. Лучше всего ходить в баню один раз в неделю, отмечает Лемоул. При воздействии высокой температуры на организм стенки сосудов становятся шире, улучшается циркуляция. Вместе с потом можно избавиться также от различных шлаков и токсинов.

Массаж каждый месяц. Благодаря массажу питательные вещества и лимфа перемещаются по организму и лучше выводят различные отходы. Польза может быть даже от самомассажа, если при этом движения направлены к сердцу и повторяют ток жидкости.

Специи в блюдах. Советует специалист есть корицу, базилик, стручковый перец, душицу, куркуму. Положительно влияют на лимфатическую систему также элеутерококк, женьшень сибирский.

Пение. Учёные обнаружили, что при пении, напевании себе под нос, мычании, говорении нараспев лимфатические сосуды расширяются.

Прыжки на трамплине или мини-батуте. Если прыгать по несколько минут каждый день, то ваша лимфатическая система точно станет работать быстрее. При этом для достижения значительного эффекта достаточно будет даже 50 прыжков.