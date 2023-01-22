12 здоровых перекусов для диабетиков

1. Яйца вкрутую.

В яйцах нет углеводов, поэтому они не повысят уровень глюкозы в крови, но в них много белка и множество необходимых питательных веществ от витамина А до цинка.

2. Вяленое мясо.

Эту закуску можно часто держать при себе.

3. Белковые смузи.

Протеиновый смузи станет отличным перекусом для диабетиков, особенно если он содержит клетчатку и немного жира.

4. Попкорн.

Это цельнозерновой продукт, содержащий пищевые волокна и мало калорий.

5. Финики Маджхоль.

Согласно исследованию, употребление фиников может оказать благотворное влияние на уровень глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа. Но они содержат большое количество натуральных сахаров и калорий, поэтому рекомендуется контролировать порции.

6. Овсянка.

Миска овсяных хлопьев содержит 4 грамма пищевых волокон, включая растворимую клетчатку.

7. Домашние энергетические закуски.

Сладкие шарики можно скатать из цельного овса, протеинового порошка, орехового масла, такого как арахисовое или миндальное, и мёда или протёртых фиников.

8. Цельнозерновые крекеры и сыр.

9. Миндаль и малина.

Согласно недавнему исследованию, перекусы миндалём могут поддерживать здоровый уровень сахара в крови у людей с диабетом.

10. Греческий йогурт и ягоды.

11. Свежие овощи и гуакамоле.

Гуакамоле содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры.

12. Шашлычки из индейки и моцареллы.