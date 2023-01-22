12 здоровых перекусов для диабетиков

12 здоровых перекусов для диабетиковЕсть даже сладкие
Перекусы могут быть важны, ведь испытывать чувство голода — не очень хорошо. Однако когда вы диабетик, кажется, что спектр доступных лакомств сужается. Издание Eat this, not that! перечислило здоровые варианты перекусов.
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1. Яйца вкрутую.
В яйцах нет углеводов, поэтому они не повысят уровень глюкозы в крови, но в них много белка и множество необходимых питательных веществ от витамина А до цинка.
2. Вяленое мясо.
Эту закуску можно часто держать при себе.
3. Белковые смузи.
Протеиновый смузи станет отличным перекусом для диабетиков, особенно если он содержит клетчатку и немного жира.
4. Попкорн.
Это цельнозерновой продукт, содержащий пищевые волокна и мало калорий.
5. Финики Маджхоль.
Согласно исследованию, употребление фиников может оказать благотворное влияние на уровень глюкозы в крови у людей с диабетом 2 типа. Но они содержат большое количество натуральных сахаров и калорий, поэтому рекомендуется контролировать порции.
6. Овсянка.
Миска овсяных хлопьев содержит 4 грамма пищевых волокон, включая растворимую клетчатку.
7. Домашние энергетические закуски.
Сладкие шарики можно скатать из цельного овса, протеинового порошка, орехового масла, такого как арахисовое или миндальное, и мёда или протёртых фиников.
8. Цельнозерновые крекеры и сыр.
9. Миндаль и малина.
Согласно недавнему исследованию, перекусы миндалём могут поддерживать здоровый уровень сахара в крови у людей с диабетом.
10. Греческий йогурт и ягоды.
11. Свежие овощи и гуакамоле.
Гуакамоле содержит полезные для сердца мононенасыщенные жиры.
12. Шашлычки из индейки и моцареллы.