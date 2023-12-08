13 советов по питанию во время праздников

Осознанное питание - это когда вы настраиваете тело и мысли на приём пищи. Эта практика поможет установить здоровые отношения с едой. Было доказано, что осознанное питание способствует более здоровому поведению человека при употреблении пищи.

Вот несколько стратегий поведения, которые улучшат ваши отношения с едой во время праздников.

Распознавайте признаки голода. Это, например, урчание в животе, усталость, тошнота, вялость. Данные симптомы часто игнорируются.

Ешьте только когда сидите за столом. Сложнее есть осознанно, если вы употребляете пищу на ходу или параллельно на что-то отвлекаетесь.

Глубоко дышите. Глубокий вдох перед приёмом пищи позволит вам достичь некоторой степени осознанности во время еды.

Сосредоточьтесь на сенсорных сигналах тела. Другими словами, обращайте внимание на запах, вкус, температуру, текстуру еды. Делайте паузу в начале, середине и конце приёма пищи, чтобы насладиться вкусом.

Придерживайтесь графика. То есть вы должны относиться к праздникам так же, как к любым другим дням в году. Не пропускайте приёмы пищи, чтобы «накопить» на праздничный обед, а также обязательно сытно и питательно перекусывайте в течение дня.

Положите на тарелку всё, что хотите попробовать. Эта практика даст вам понять, что это не последняя возможность насладиться праздничной едой.