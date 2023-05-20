14 потерявших зрение людей, 4 смерти: в США вспышка из-за зараженных глазных капель

В настоящее время эта вспышка достигла 81 случая в 18 штатах, и на данный момент зарегистрировано четыре смерти. Представители здравоохранения также зафиксировали 14 случаев потери зрения и четыре случая, где потребовалась операция по удалению глаза из-за инфекции.

Бактерия, вызвавшая вспышку, представляет собой штамм Pseudomonas aeruginosa, известный как VIM-GES-CRPA, который ранее никогда не встречался в Соединенных Штатах.

Следователи проследили происхождение бактерий от зараженных глазных капель, в основном от препарата искусственной слезы EzriCare. В феврале Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) объявила отзыв этих капель. Производитель, компания Global Pharma, расположенная в Индии, также отозвала два других соответствующих продукта.

CDC и FDA настоятельно рекомендуют людям немедленно прекратить использование этих продуктов, если они этого еще не сделали.

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