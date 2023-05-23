15 достоинств и недостатков арбуза для здоровья

15 достоинств и недостатков арбуза для здоровьяИ преимуществ у него всё-таки больше
Арбуз - продукт, который точно стоит есть летом. Вот почему он полезен для организма и какие у него могут быть побочные эффекты.
Сочный арбуз приносит массу пользы для здоровья.
Укрепляет иммунитет. В арбузе содержится более 25% суточной дозы витамина С. Кроме того, исследования показывают, что потребление витамина С в натуральном виде может способствовать выработке коллагена.
Увлажняет. Всё потому, что арбуз на 92% состоит из воды.
Способствует лучшему восстановлению после тренировки. В ходе одного небольшого исследования 2013 года выяснилось, что спортсмены, которые пили арбузный сок во время выполнения упражнений, сообщали о меньшей болезненности и замедлении сердечного ритма спустя 24 часа после тренировки.
Нейтрализует раковые клетки. Всё потому, что арбуз богат антиоксидантами. В частности, ликопином.
Защищает зрение. Ликопин также связан со снижением риска развития дегенерации желтого пятна, возрастного износа сетчатки. Ещё один мощный антиоксидант, входящий в состав арбуза, - это витамин С.
Усиливает чувство сытости. Это происходит за счёт того, что в арбузе много воды.
Снижает кровяное давление. В чашке арбуза содержится 170 мг калия. Этот минерал, как отмечает клиника Майо, способствует снижению давления и правильному функционированию нервной системы.
Помогает контролировать вес и способствует похудению. Всё потому, что арбуз уменьшает чувство голода. И это доказывает исследование 2019 года, опубликованное в Nutrients.
Приносит пользу даже при употреблении арбузных семечек. Эти семечки содержат много белка, магния, железа, цинка, мононенасыщенных (полезных) жиров. Вы можете даже их пожарить.
Улучшает либидо. Арбуз способствует улучшению кровотока, а хороший кровоток играет ключевую роль в возбуждении женщин и мужчин. Правда, для этого нужно съесть много арбуза. В ходе исследования, опубликованного в Nutrition, выяснилось, что для повышения уровня аргинина в крови добровольцев на 12-22% участникам нужно было в течение трёх недель выпивать от трёх до шести стаканов арбузного сока в день.
Укрепляет здоровье сердца. Научные исследования показали, что благодаря употреблению арбуза можно снизить холестерин и уменьшить количество бляшек, которые закупоривают артерии.
Предотвращает развитие астмы. Арбуз и другие продукты, богатые витамином С, могут бороться с воспалительными свободными радикалами, которые вызывают астму.
При этом будьте готовы к трём побочным эффектам.
Газообразование, диарея, другие проблемы с пищеварением. В арбузе много фруктозы, поэтому людям с синдромом раздражённого кишечника лучше от этого продукта держаться подальше. Также арбуз может привести к дискомфорту в животе, газам, диарее, особенно при повышенной чувствительности кишечника.
Повышение уровня сахара в крови. В одной дольше арбуза - примерно 17 г сахара. И это может быть проблемой, если у вас диабет или предиабет.
Мигрень. Арбуз может вызвать мигрень у тех, кто к ней склонен. Почти 30% участников одного исследования столкнулись с мигренью примерно через 90 минут после употребления этого продукта.
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