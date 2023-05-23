15 достоинств и недостатков арбуза для здоровья

Сочный арбуз приносит массу пользы для здоровья.

Укрепляет иммунитет. В арбузе содержится более 25% суточной дозы витамина С. Кроме того, исследования показывают, что потребление витамина С в натуральном виде может способствовать выработке коллагена.

Увлажняет. Всё потому, что арбуз на 92% состоит из воды.

Способствует лучшему восстановлению после тренировки. В ходе одного небольшого исследования 2013 года выяснилось, что спортсмены, которые пили арбузный сок во время выполнения упражнений, сообщали о меньшей болезненности и замедлении сердечного ритма спустя 24 часа после тренировки.

Нейтрализует раковые клетки. Всё потому, что арбуз богат антиоксидантами. В частности, ликопином.

Защищает зрение. Ликопин также связан со снижением риска развития дегенерации желтого пятна, возрастного износа сетчатки. Ещё один мощный антиоксидант, входящий в состав арбуза, - это витамин С.

Усиливает чувство сытости. Это происходит за счёт того, что в арбузе много воды.

Снижает кровяное давление. В чашке арбуза содержится 170 мг калия. Этот минерал, как отмечает клиника Майо, способствует снижению давления и правильному функционированию нервной системы.