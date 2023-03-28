15 рекомендаций, которые помогут вам сбросить лишний вес навсегда

По словам диетолога Тристы Бест, успешное снижение веса и его поддержание в большей степени обеспечиваются стабильным похудением при помощи сбалансированной питательной диеты, а также регулярной физической активности. И это работает эффективнее, чем экстремальные методы снижения веса и причудливые диеты.

Вот 15 пунктов, благодаря которым вы сохраните свой вес после похудения навсегда.