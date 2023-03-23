15 способов похудеть без физических упражнений

15 способов похудеть без физических упражненийИ они не потребуют каких-то значительных усилий
Спорт - это не единственный способ избавиться от лишнего веса. К тому же многие люди не могут добавить физические упражнения в свою жизнь из-за усталости, нехватки времени и пр. К счастью, есть и другие эффективные методы похудения.
Фото: Everyday Health
Специалисты в области питания и похудения назвали 15 способов, благодаря которым вы сможете сбросить вес. И они не включают физическую нагрузку.
Сбалансированная и питательная диета. Важно есть каждый день разнообразную пищу. При этом, как отмечает WebMD, можно похудеть, если питаться с дефицитом калорий в примерно 500 калорий в день. Для этого употребляйте много фруктов, овощей, нежирных белков, цельных зёрен.
Тарелки меньшего размера. В исследовании 2017 года говорится, что если использовать тарелки поменьше, то контролировать размер порций в принципе будет проще.
Осознанное питание. Это значит, что нужно сосредотачиваться на эмоциональных и физических ощущениях во время еды. В обзоре за июнь 2022 года отмечается, что осознанное питание является эффективным способом поддерживать привычки в еде и контролировать свой вес.
Пить больше воды. Данные Университета Джона Хопкинса показывают, что питьевая вода способна подавлять аппетит, стимулировать обмен веществ, помогать организму сжигать жир. Кроме того, учёные обнаружили, что если вы будете выпивать стакан воды перед приёмом пищи, то снизите потребление еды.
Достаточное количество сна. Согласно обзору 2022 года, опубликованному в Nutrients, сон играет решающую роль в снижении веса. Также в ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые в течение 14 дней потребляли меньше калорий, сжигали меньше жира, когда спали 5,5 часов по сравнению с 8,5 часами.
Акцент на здоровой еде. Держите всегда такие продукты под рукой. Так будет выше вероятность того, что вы станете питаться здоровой пищей и сможете похудеть.
Борьба со стрессом. Как показало исследование 2017 года, плохое настроение и стресс связаны со снижением физической активности и с перееданием. Из-за хронического стресса в организме может повыситься уровень кортизола, а это приведёт к увеличению веса и повышенному аппетиту.
Заполнение половины тарелки овощами. В этих продуктах содержится мало калорий и много питательных веществ. Поэтому благодаря им вы можете хорошо насытиться. А если вы съедите овощи в первую очередь, то в целом будете употреблять меньше тяжёлой пищи.
Контроль порций. Если вы будете постоянно пытаться съедать всё на тарелке до последней крошки, то это лишь приведёт к увеличению веса.
Отслеживание потребления пищи. Вы можете вести дневник питания или использовать специальное приложение.
Ограничение потребления обработанных продуктов. В большинстве таких продуктов - много калорий, добавленного сахара, натрия, жира. Научные исследования демонстрируют, что из-за чрезмерного употребления такой пищи можно набрать вес.
Медленное пережёвывание пищи. Согласно научным статьям, для переваривания пищи организму нужно как минимум 20 минут. Если вы едите в течение всего 5-10 минут, то, скорее всего, вы переедаете. Дело в том, что за это время ваш мозг не успевает понять, сыты вы или нет.
Ограничение употребления алкоголя. Во многих спиртных напитках содержится много сахара и калорий.
Отказ от добавления сливок или сахара в кофе. Пейте просто чёрный кофе.
Приготовление еды самостоятельно. Известно, что фастфуд и блюда в ресторанах очень калорийны.
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