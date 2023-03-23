15 способов похудеть без физических упражнений

Специалисты в области питания и похудения назвали 15 способов, благодаря которым вы сможете сбросить вес. И они не включают физическую нагрузку.

Сбалансированная и питательная диета. Важно есть каждый день разнообразную пищу. При этом, как отмечает WebMD, можно похудеть, если питаться с дефицитом калорий в примерно 500 калорий в день. Для этого употребляйте много фруктов, овощей, нежирных белков, цельных зёрен.

Тарелки меньшего размера. В исследовании 2017 года говорится, что если использовать тарелки поменьше, то контролировать размер порций в принципе будет проще.

Осознанное питание. Это значит, что нужно сосредотачиваться на эмоциональных и физических ощущениях во время еды. В обзоре за июнь 2022 года отмечается, что осознанное питание является эффективным способом поддерживать привычки в еде и контролировать свой вес.

Пить больше воды. Данные Университета Джона Хопкинса показывают, что питьевая вода способна подавлять аппетит, стимулировать обмен веществ, помогать организму сжигать жир. Кроме того, учёные обнаружили, что если вы будете выпивать стакан воды перед приёмом пищи, то снизите потребление еды.

Достаточное количество сна. Согласно обзору 2022 года, опубликованному в Nutrients, сон играет решающую роль в снижении веса. Также в ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые в течение 14 дней потребляли меньше калорий, сжигали меньше жира, когда спали 5,5 часов по сравнению с 8,5 часами.

Акцент на здоровой еде. Держите всегда такие продукты под рукой. Так будет выше вероятность того, что вы станете питаться здоровой пищей и сможете похудеть.